Uno de los dos hombres ejecutados durante la noche del viernes en Gurabo tenía antecedentes penales, informó hoy la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:52 de la noche, en la carretera 189, detrás del Altitude Trampoline Park, en la urbanización Santa Bárbara del barrio Navarro.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron los cadáveres de dos hombres, uno sobre el pavimento y el otro en el interior de un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco y del año 2010. Estos presentaban múltiples impactos de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro E. Montañez Casas, de 35 años y vecino de Gurabo, quien tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas, y Samuel Díaz Vallejo, de 21, quien no tenía expediente criminal.

El motivo del crimen sigue bajo investigación.

El agente José Martínez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, investigó la escena junto a la fiscal Stephanie Pérez y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).