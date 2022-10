Bajo intenso interrogatorio se encuentra la pareja de la mujer que fue asesinada durante la madrugada de hoy, martes, en circunstancias inciertas para los investigadores de la División de Homicidios desde San Juan.

El supuesto asalto a mano armada se reportó a eso de la 1:53 a.m. en la urbanización San Agustín en Río Piedras, no obstante, la escena no es compatible con la versión ofrecida por la pareja de la fallecida.

La información preliminar que ofreció apuntaba a que mientras ambas se encontraban viendo televisión acostadas en la cama, un hombre escaló la vivienda y entró a su alcoba armado exigiendo que le entregaran dinero.

Acto seguido, le disparó en el pecho a la mujer, identificada como Zuleika Marie Fernández Rivera, de 34 años. Ambas féminas se encontraban desnudas.

En el apartamento no había nada forzado, no se ocupó ningún arma de fuego, ni casquillos que sean compatibles con la teoría expuesta.

En esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún ángulo y se procuran ocupar cámaras de seguridad en busca de pistas que esclarezcan el crimen, según ha indicado el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar del Negociado de Investigaciones Criminales.

La pareja se dedicaba a cocinar “catering”.

La cifra de mujeres asesinadas asciende a 41 en lo que va de año, 15 más que las reportadas a esta fecha durante el año pasado.

El total se divide en 13 feminicidios íntimos, mientras que en el 2021 se reportaron 10 durante ese período. En el 2020 hubo 36 asesinatos de mujeres y 8 a manos de sus parejas, de acuerdo con las estadísticas del Negociado de la Policía.

Por su parte, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, abogó hoy porque las mujeres sean adiestradas para portar armas de fuego y defender sus vidas, ante el incremento en los casos de feminicidios reportados este fin de semana.

“Puerto Rico se levanta hoy con otra noticia de otra muerte de una mujer baleada en la Urbanización San Agustín en Río Piedras. Para nosotros en CODEPOLA, que luchamos cada día para que los puertorriqueños se empoderen y defiendan sus vidas ante la alta incidencia criminal, es bien doloroso. No tan sólo por la pérdida de un ser humano, de una mujer, sino también por el daño colateral que se produce cada vez que se asesina a una fémina. Se afecta el entorno familiar, compañeros de trabajo, vecinos, todo. El agresor no mide esas acciones”, expresó Torres Meléndez en un comunicado de prensa.

Torres Meléndez, agregó que como único la mujer puede repeler una agresión y defender su vida es estar preparada y adiestrada. “Una mujer armada y debidamente entrenada, con todos los mecanismos adecuados disponibles en defensa propia y armas, tendrá mayores probabilidades de sobrevivir ante cualquier incidencia de abuso”.

Mensualmente, CODEPOLA recibe una centena de féminas para tomar el curso de uso y manejo de armas de fuego. A su vez, continúan ofreciendo de forma gratuita el seminario “Calladita No Te Vez Más Bonita”, al cual han asistido tanto hombres como mujeres porque “ninguno está exento de ser una víctima de la violencia de género.

También cuestionó la pobre reacción del gobierno y si tiene en realidad plan efectivo para prevenir más muertes.

Durante la madrugada del sábado, fue asesinada de dos impactos de bala Iraida Hornedo Camacho, de 57 años, en el interior de su guagua Honda Passport color blanca, mientras se encontraba al volante junto al presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres de 68 años, con quien mantuvo una relación de años, quien luego se suicidó. El vehículo fue localizado en el estacionamiento de una antigua funeraria en la urbanización Villa Nevárez, en Río Piedras.

Mientras que, Jen Marie Maldonado de 27 años, fue asesinada anoche mientras se encontraba dentro de un automóvil Hyundai Accent, blanco, del 2022, junto a su pareja, frente al residencial Francisco Figueroa en Añasco. Geraldo Ortiz García de 34 años, estaba en una probatoria federal por narcotráfico. Ambos eran vecinos del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.