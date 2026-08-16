Cinco personas resultaron heridas de bala en hechos ocurridos a eso de las 2:00 de la madrugada de este domingo en un negocio ubicado en la carretera PR-156, ramal 784, en el barrio Cañaboncito, en Caguas.

Según la información preliminar que investiga la Policía, una llamada alertó a las autoridades sobre disparos en el establecimiento. Al llegar los agentes, encontraron varios casquillos de bala en la escena.

Posteriormente, la Policía recibió otra llamada en la que se informó que varias personas heridas de bala habían llegado hasta un hospital del área. Los perjudicados son cuatro mujeres, entre las edades de 38 y 60 años, y un hombre de 45 años.

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Al momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Todos recibían atención médica por heridas de bala relacionadas con los hechos ocurridos en el negocio.

Los agentes se movilizaron hasta el hospital, donde entrevistaron al médico de turno, quien informó que los cinco perjudicados se encontraban estables.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

La querella fue atendida inicialmente por el agente Jorge Rivera, del Distrito de Caguas, quien refirió el caso a la División de Agresiones del CIC de Caguas, que quedó a cargo de la investigación.