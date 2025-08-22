Una bombera del municipio de Las Piedras se desmayó tras sufrir un agotamiento por calor mientras brindaba apoyo en el incendio que se desató este viernes en la planta de reciclaje IFCO Recycling, en Gurabo, informó el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Josué Piñeiro.

A pesar del percance de salud, la bombera se encuentra en condición estable, indicó el comisionado a Las Noticias de TeleOnce.

Imágenes captadas por el canal 11 mostraron a la bombera siendo atendida y trasladada en una camilla.

Hasta el momento no se han reportado más heridos ni desalojos obligatorios, el video aquí: https://t.co/YQnN3973kg — TeleOnce Puerto Rico (@tele11PR) August 22, 2025

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan mantiene en efecto una advertencia de calor hasta las 5:00 de la tarde de hoy para gran parte de la isla, incluido Gurabo. Los índices de calor podrían alcanzar los 108 grados Fahrenheit o más, un panorama que se agrava con el intenso incendio en la planta de reciclaje.

Mientras, los bomberos continuaban esta tarde los trabajos de extinción del incendio que se reportó a eso de las 7:00 de la mañana. Para la 1:00 de la tarde el incendio estaba “confinado”, según el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

Cerca de 60 bomberos trabajan en la escena con el apoyo de Emergencias Médicas, la Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias Municipales y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que ayuda con camiones y cisternas para el abastecimiento de agua.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por el área debido a la gran cantidad de humo”, urgió el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

Por su parte, la AAA informó que varios sectores de Gurabo y Juncos podrían experimentar interrupciones o baja presión de agua debido a los ajustes operacionales implementados para abastecer la zona del incendio.

La Policía mantiene cerradas la PR-189 frente al local Atento y la PR-30 de Caguas a Gurabo, a la altura de la avenida Rafael Cordero. Los conductores pueden usar la carretera 32 y la avenida Rafael Cordero como rutas alternas.

Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, IFCO Recycling cuenta con un permiso de operación, vigente desde febrero de 2023 hasta el 2028, que autoriza actividades como el recibo, pesaje, segregación, procesamiento, almacenaje y exportación de metales ferrosos y no ferrosos, baterías usadas, cartón, neumáticos desechados, electrodomésticos, plásticos y equipos electrónicos.