A casi 30 horas de que se incendiara la planta de reciclaje IFCO Recycling, ubicada en el barrio Navarro de Gurabo, el Negociado del Cuerpo de Bomberos dio por concluida las labores en la zona.

Según se comunicó en la red social X, a esta hora (cerca de las 2:00 p.m.) los “bomberos culminan la extinción del fuego en IFCO Recycling, Gurabo. Tras mas de 18 horas, con apoyo de municipios y agencias, lograron el enfriamiento y control de la emergencia. Gracias a bomberos y primeros respondedores por proteger la seguridad de nuestras comunidades”.

El fuego se registró ayer, viernes, a eso de las 7:00 a.m. Ocasionó cierre de carreteras e inundó de humo a la ciudad, lo que afectó la calidad de aire en la zona.

El Negociado informó que sobre 60 bomberos de Caguas, Gurabo, Juncos, Hato Rey y bomberos municipales trabajaron en la emergencia.

Durante los trabajos no se reportaron heridos. Aunque, una bombera resultó afectada por el humo.