La División de Propiedad del Centro de Investigaciones Criminaes (CIC) de Ponce solicitó la colaboración ciudadana para identificar a un hombre acusado de cometer un fraude contra una mujer de 89 años en el municipio de Juana Díaz, haciéndose pasar por empleado de una entidad bancaria.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como empleada del Banco Popular. Durante la llamada, le preguntaron si tenía problemas con sus tarjetas y le solicitaron información personal, indicando además que un supuesto representante del banco acudiría a su residencia para recogerlas.

Ese mismo día, en horas de la tarde, un hombre llegó a su hogar a bordo de un vehículo blanco y la mujer le entregó dos tarjetas bancarias. Al día siguiente, la perjudicada fue informada por el banco de que se realizaron dos transacciones no autorizadas: una compra por $2,990.80 en el correo postal de Coto Laurel y un retiro de $500 en un cajero automático del Banco Popular, ubicado en Monte Plaza, Ponce.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez clara, pelo negro, ojos marrones y con un tatuaje en el cuello con el número “1980”. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su identidad o paradero a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 o con el agente investigador Nolan Raffucci, al 787-284-4040, extensión 1550.