Vándalos rompen cristales de comercios y propiedades municipales en Jayuya
Según las querellas, se utilizaron objetos contundentes para causar los daños.
La Policía investiga varios incidentes de daños reportados la mañana del lunes en el casco urbano y otras áreas del municipio de Jayuya, que afectaron tanto a comercios como a propiedades municipales.
Entre los afectados se encuentran la oficina del ayudante del alcalde, un vehículo GMC 2016 propiedad del municipio, dos consultorios médicos, la funeraria Rossy Memorial, una tienda Claro y una imprenta.
Según las querellas, se utilizaron objetos contundentes para romper los cristales de estas propiedades.
Hasta el momento, se desconoce el valor total de los daños.
La pesquisa quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado.