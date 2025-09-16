La Policía investiga varios incidentes de daños reportados la mañana del lunes en el casco urbano y otras áreas del municipio de Jayuya, que afectaron tanto a comercios como a propiedades municipales.

Entre los afectados se encuentran la oficina del ayudante del alcalde, un vehículo GMC 2016 propiedad del municipio, dos consultorios médicos, la funeraria Rossy Memorial, una tienda Claro y una imprenta.

Según las querellas, se utilizaron objetos contundentes para romper los cristales de estas propiedades.

Hasta el momento, se desconoce el valor total de los daños.

La pesquisa quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado.