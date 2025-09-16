Un hombre identificado como Yamil O. Meléndez Romero, de 28 años y residente de Morovis, enfrenta tres cargos por maltrato agravado bajo la Ley 54 de violencia doméstica, luego de un incidente ocurrido el pasado 13 de septiembre en dicho municipio.

De acuerdo con la investigación de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Arecibo, Meléndez Romero presuntamente agredió a la víctima, quien está embarazada, y le rompió el celular, en presencia de menores de edad.

El caso fue consultado con la fiscal Liz Martínez Otero, quien radicó los cargos. La prueba fue presentada ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza de $30,000.

Al no prestar la fianza, el imputado fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 1 de octubre.

Asimismo, se expidió una orden de protección a favor de la víctima.

La investigación estuvo a cargo del agente Edwin Rivera Rivera, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez Vélez.