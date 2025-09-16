Las autoridades identificaron como José Antonio Caño Sánchez, de 48 años, al hombre asesinado el lunes dentro de una guagua en la carretera PR-5536, en el área de la finca de mangos en Santa Isabel.

Según la Policía, a las 12:20 p.m. se recibió una llamada al distrito de Santa Isabel alertando sobre un vehículo accidentado en esa zona. Al llegar las unidades y paramédicos a la escena, encontraron una guagua Kia Sedona color marrón con el cuerpo de Caño Sánchez en su interior. El vehículo también presentaba impactos de bala.

Caño Sánchez, quien era vecino de Santa Isabel, presentaba múltiples heridas de bala y fue identificado por un familiar.

La investigación está a cargo del agente Héctor Cappas, de la División de Homicidios del CIC de Ponce, en coordinación con el fiscal Wilfredo Santiago.