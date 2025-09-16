La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición en el interior de una residencia de la urbanización Estancias de los Artesanos en Las Piedras el lunes.

La querella fue realizada ayer por la mañana por una mujer de 63 años, residente de Salinas, quien acudió al cuartel luego de no poder localizar a su pareja, identificado como Edwin Alicea Delgado, de 62 años.

La mujer explicó que le había prestado a Alicea Delgado su vehículo, una guagua GMC Acadia color blanco, y que al no obtener respuesta decidió reportar la ausencia.

PUBLICIDAD

Los agentes se presentaron en la residencia de Alicea Delgado, donde percibieron un fuerte olor. Ante la falta de respuesta en la vivienda, se coordinó con personal de la Unidad de Rescate para obtener acceso a la vivienda, donde fue localizado el cuerpo.

La fiscal Astrid Rivera ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis pertinentes.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Iliannet Martínez, del distrito de Las Piedras. Posteriormente, el caso quedó en manos del agente Jay F. Orta, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, bajo la supervisión del sargento Orlando Torres.