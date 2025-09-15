Un hombre reportado como desaparecido el domingo fue hallado muerto a eso de las 3:00 de la tarde en una residencia ubicada en la carretera 569 del barrio Sabana en Orocovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la querella, la exesposa de Ariel Aponte Jiménez, de 59 años, localizó su cuerpo en una de las habitaciones de la vivienda. El cadáver se encontraba en aparente estado de descomposición.

La fiscal Nelimar Arroyo ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, ya que se trata de una muerte sin causa determinada.

Al lugar acudieron el agente Jorge Torres, de la División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito, y el agente Ángel Torres, de la División de Homicidios.