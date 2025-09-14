Una joven de 20 años fue víctima de fraude tras intentar comprar boletos para un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico a través de la red social Facebook, según informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima contactó a una supuesta vendedora que ofrecía boletos para el evento y acordaron la transacción por medio de la aplicación ATH Móvil, enviando un pago de $360.

Sin embargo, al llegar el día del concierto, la joven descubrió que las taquillas eran falsas. Al intentar comunicarse con la persona que las había vendido, notó que el número de teléfono estaba desconectado, lo que confirmó sus sospechas de haber sido estafada.

La agente Joselinnery González, adscrita al distrito policiaco de Caguas, llevó a cabo la investigación inicial y refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del CIC de Humacao.