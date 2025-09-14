Un ciclista se encuentra en condición de gravedad tras ser atropellado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol durante la madrugada de este domingo en la carretera PR-31, en Juncos.

Según el informe preliminar de la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 12:28 a.m. frente a la fábrica BD, en el kilómetro 25.2. El conductor, identificado como Francisco J. Díaz Rivera, de 43 años y residente en Juncos, impactó al ciclista mientras transitaba en un Toyota Rav4 del año 2007.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue atendida por personal de Emergencias Médicas y trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición de gravedad.

Díaz Rivera fue sometido a la prueba de aliento, la cual arrojó 0.168 % de alcohol en su organismo, más del doble del límite legal.

Las autoridades ocuparon el vehículo para propósitos de investigación, mientras el agente José Alicea y la fiscal Maribel Mojica continúan con la pesquisa.