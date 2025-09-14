Un hombre resultó herido tras ser atacado con un arma blanca en una agresión reportada la mañana del sábado en los predios del coliseo Tomás Dones, en Fajardo, según informó la Policía Municipal.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, sufrió una herida abierta en la nariz tras ser agredida con una cuchilla. Su condición fue descrita como estable al momento de recibir atención médica.

Como parte de la investigación, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como José Matta Rodríguez, de 51 años, en relación con los hechos. El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.

La agente Carla Bayron, adscrita a la Policía Municipal de Fajardo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que asumirá el seguimiento de la pesquisa.