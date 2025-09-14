Un hombre de 42 años resultó herido durante una agresión grave reportada en la madrugada de este domingo en la urbanización Sierra Bayamón, cerca de una farmacia, según informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima alegó que fue atacada por dos individuos mientras se encontraba en el área. Uno de ellos lo agredió físicamente con un arma de fuego y el otro le provocó una herida en el costado con un objeto punzante.

El hombre fue atendido por paramédicos municipales, identificados como Hernández y Rosado, quienes lo transportaron a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica por parte del doctor Díaz. Al momento, no se ha informado su condición.

El agente Jeter Ramos, adscrito al precinto de Bayamón, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.