Un hombre fue víctima de un robo de auto a mano armada durante la madrugada de este domingo, cuando dos individuos enmascarados lo interceptaron frente a su residencia en Bayamón y lo despojaron de su vehículo y pertenencias.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el carjacking ocurrió en la calle 1 de Parcelas Nuevas de Sabana. La víctima relató que al llegar a su hogar a bordo de su Nissan Frontier gris del año 2004, dos sujetos salieron de unos arbustos y, apuntándole con un arma de fuego, lo amenazaron para quitarle el auto.

Además del vehículo, los asaltantes se llevaron una cartera de bolsillo con documentos personales y un anillo que estaban dentro del automóvil.

La víctima no sufrió daños físicos, según indicó la policía.

La agente Veruchka Franceschini, adscrita al Precinto de Dajao, investigó inicialmente los hechos y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que asumirá el seguimiento de la pesquisa.