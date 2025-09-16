Agentes del precinto de Levittown investigan un escalamiento reportado en la tarde del lunes en la calle Paseo Azalea de la urbanización Levittown, en Toa Baja, donde un hombre denunció el robo de su arma de fuego.

Según la Policía, el perjudicado, un hombre de 58 años, indicó que alguien dañó el candado del portón y el marco de la puerta de su residencia, logrando acceso al interior.

El presunto ladrón se apropió de una pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, color negro y con el número de serie BLEX 656.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Juan Sierra, del precinto de Levittown, y posteriormente referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.