El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) intenta dar con el paradero de un fugitivo en el área de Ponce, considerado armado y peligroso.

Contra Wilfredo Pujols Sepúlveda, un gran jurado federal emitió una acusación y una orden de arresto, en la que se le imputa la posesión de armas de fuego automáticas, violaciones a la prohibición de poseer armas de fuego a personas convicta, y la posesión de cocaína con intención de distribuirla. Agentes federales intentaron diligencia dicha orden de arresto en el día de hoy, pero el intento resultó infructuoso.

La agencia federal pidió al público que de toparse con el fugitivo, evite enfrentarlo y que alerte a a las autoridades a la mayor brevedad. Para información y confidencias sobre el paradero de Pujols Sepúlveda, puede comunicarse al 787-897-6500 o al 1-800-CALL-FBI. También puede ofrecer confidencias en línea accesando tips.FBI.gov.