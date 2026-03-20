Un gran jurado federal emitió acusaciones contra un hombre, al que se le imputa el secuestro de un cartero a bordo de del vehículo oficial en el que éste realizaba su ruta.

Los hechos que se le imputan a Ariel Ayala Meléndez, de 59 años ocurrieron el 25 de noviembre del año pasado, en la calle Belén Burgos de la urbanización Santiago Iglesias, en Puerto Nuevo.

Se alega que el imputado obligó a la víctima, a punta de cuchillo y en contra de su voluntad, a conducir el vehículo desde San Juan hasta las inmediaciones del Camino Paco Galán en Guaynabo, reteniéndolo contra su voluntad hasta que el cartero estrelló el vehículo para escapar.

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Tras el incidente, las autoridades circularon fotos del presunto asaltante y ofrecieron una recompensa de $150 mil por información que condujera a identificar y capturar al asaltante. Contra Ayala Meléndez se radicaron cuatro cargos por secuestro o obstrucción a la labor de ciertos funcionarios o empleados, agresión a un empleado federal con un arma peligrosa, robo a un custodio de correo y robo de vehículo. De ser encontrado culpable, Ayala Meléndez se expone a penas que van desde los 15 años de cárcel a cadena perpetua.

“No se tolerarán los ataques violentos contra empleados federales”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. “Esta acusación demuestra que, junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, la Fiscalía Federal está comprometida a exigir responsabilidades a los culpables de actos de violencia que aterrorizan a las comunidades locales y a quienes las sirven”.

El caso fue investigado por agentes del Servicio de Inspectores Postales.