Un hombre que no ha sido identificado fue baleado por desconocidos en la calle 4 del residencial Sierra Linda en Bayamón, según informó la Policía.

El incidente, registrado poco después del mediodía del viernes fue notificado a la Policía a través de la Línea Confidencial de la agencia. Tras lo que agentes el precinto de Bayamón Oeste se trasladaron al residencial.

Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con la víctima, de unos 30 años aproximadamente, quien presentaba una herida de bala en el antebrazo derecho. El hombre, que no ha sido identificado, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital de la zona en condición estable.

La agente Jessica Rosa Álamo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga los hechos.