Las autoridades buscan dar con el paradero de un hombre de 62 años que fue reportado como desaparecido en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico este jueves.

El hombre fue identificado como José Nicolás Calderón Arroyo, alias “Cheo”, quien fue visto por última vez el pasado 5 de mayo de 2026 en el sector Cortijo, en la carretera 2 hacia la carretera 861, en el referido pueblo.

Según la información suministrada por la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Bayamón, la desaparición fue reportada por su hermana, Carmen Calderón Arroyo.

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El sexagenario fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 6 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos verdes y poco cabello color blanco. Además, se informó que posee un tatuaje de un tigre en el brazo derecho y los nombres “Joel” y “Jozel”.

La Policía indicó que al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que utilizaba.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que conozca el paradero de Calderón Arroyo a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.