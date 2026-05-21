La Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico informó el miércoles los resultados investigativos y procesales obtenidos durante la semana del 11 al 15 de mayo de 2026 como parte de operativos realizados junto a agencias que integran el Homeland Security Task Force, una fuerza de tarea interagencial creada para combatir organizaciones criminales transnacionales.

Según el informe, un gran jurado federal acusó el 14 de mayo a Jesús Martínez Cedeño por posesión con intención de distribuir sustancias controladas. De acuerdo con documentos judiciales, el imputado presuntamente importó a Estados Unidos, desde Colombia y otros lugares, cinco kilogramos o más de cocaína durante abril de 2026.

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Ese mismo día, un gran jurado acusó a Ezequiel Amaro Rosario, de nacionalidad dominicana, por reingreso ilegal tras haber sido removido previamente de Estados Unidos. Las autoridades alegan que el hombre intentó entrar al país el 10 de mayo sin contar con la autorización requerida del secretario de Seguridad Nacional.

En cuanto a declaraciones de culpabilidad, la Fiscalía indicó que Carlos Jadriel Rivera León se declaró culpable el 11 de mayo por cargos relacionados con drogas y armas en un caso vinculado a una organización de narcotráfico que operaba en varios residenciales públicos en y cerca de Manatí, incluido el residencial Enrique Zorrilla.

Asimismo, entre el 12 y 14 de mayo, varios acusados en un caso federal se declararon culpables por drogas y armas relacionados con una organización criminal que operaba en residenciales públicos de Carolina y San Juan, incluido el residencial Sabana Abajo.

Entre ellos figuran Ramsell Maldonado Tatis, William Boria Rosa, Orlando Resto García, Wilfredo Hernández Vizcarrondo, Carlos Delgado Torres, Justin Landrau Cirino, Josué Isaac Febus, Joshua Rivera Cruz, Juan Tereforte Bello, Eduardo Tolentino Meléndez y Michael García Márquez.

En el renglón de sentencias, la Fiscalía informó que Justin Carlo Padilla fue condenado a 111 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico.

Por su parte, Xavier González Rivera recibió una sentencia de 84 meses de cárcel y seis años de libertad supervisada por distribución de sustancias controladas y posesión de arma de fuego en relación con narcotráfico.

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Mientras, Roric Harvey Núñez García fue sentenciado a 30 meses de prisión por posesión de marihuana con intención de distribuir y posesión de una ametralladora.

El Homeland Security Task Force en San Juan está integrado por agencias federales como el FBI, ICE-HSI, la DEA, ATF, el Servicio de Alguaciles Federales, Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio Secreto y la Guardia Costera de Estados Unidos, entre otras agencias.

Además, cuenta con la participación de agencias locales, como la Policía de Puerto Rico, policías municipales de San Juan, Carolina, Guaynabo, Barceloneta y Ponce, la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Hacienda, la Autoridad de los Puertos y la Policía de las Islas Vírgenes, entre otras.