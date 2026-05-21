Una mujer y un hombre resultaron heridos de bala en medio de un presunto ataque a tiros reportado anoche en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 11:20 p.m. en la calle Zurana, cerca del residencial Jardines de Campo Rico, cuando la mujer de 49 años conducía un vehículo en compañía de un hombre, de 31.

Las autoridades indicaron que ambos se detuvieron a conversar en el lugar cuando, de momento, varios individuos les dispararon en múltiples ocasiones hacia el lado derecho del auto, sin mediar palabra.

La mujer sufrió heridas de bala en un brazo y en el muslo izquierdo, mientras que hombre fue alcanzado por un disparo en el muslo izquierdo.

Tras la balacera, ambos abandonaron el lugar y se dirigieron a su residencia, donde un ciudadano les brindó ayuda y posteriormente los transportó a una institución hospitalaria.

La condición de ambos fue descrita como estable.

El agente Orlando Rosado, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quedó a cargo de la pesquisa.