Escaladores se roban varios vehículos de un dealer en Arecibo
Se llevaron un Mercedes Benz, entre otros autos.
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Desconocidos irrumpieron en un concesionario de vehículos en la madrugada de hoy y cargaron con tres vehículos de motor y una motora.
Los hechos se registraron en el dealer La Fiebre Motors, localizado en la carretera PR-2, kilómetro 68.9, a la altura del barrio Santana en Arecibo. Según informó el querellante, al llegar al establecimiento, se percató de que una ventana y la reja de seguridad del establecimiento presentaban daños.
Al ingresar al concesionario, se percató de que faltaba un Mercedes Benz del 2020, color azul con la tablilla JMK-949, un BMW 330E color gris, del año 2023 con la tablilla KKD-289 y un Hyundai Accent color rojo del año 2020, con la tablilla JHH-855.
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Los individuos también cargaron con una motora Yamaha Suma color negra y crema del año 2023, que no tenía tablilla y cuatro aros de motora.
No se ofreció un estimado del valor de la propiedad hurtada. Agentes de la división de Vehículos Hurtados del área policíaca de Arecibo investigan el robo.