Las autoridades buscan identificar al hombre encontrado muerto con las manos atadas a la espalda y múltiples heridas de bala, en hechos ocurridos a eso de las 1:16 p.m. del miércoles en Carolina.

El occiso, identificado preliminarmente como “John Doe”, vestía camisa blanca, pantalón corto negro y tenis color crema marca Adidas, y llevaba una cadena en el cuello y aretes. Era de tez blanca, con ojos y cabello marrón. El término “John Doe” se usa para referirse a una persona cuya identidad se desconoce.

El hallazgo se reportó mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-848, a la altura del barrio Saint Just, según la Policía de Puerto Rico.

La investigación quedó a cargo del agente Christian Rodríguez Cordero, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con el fiscal José Villamarzo Rodríguez.