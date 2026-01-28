El cadáver de un hombre con las manos atadas a la espalda fue localizada esta tarde sobre el pavimento en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-848 del barrio Saint Just, en Carolina.

La llamada de alerta se recibió a la 1:15 p.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras el hallazgo del cuerpo bocabajo.

El occiso, era un hombre joven de tez blanca, que vestía camisa color blanco, pantalón negro y tenis crema.

A su alrededor se observan casquillos de bala.

La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno y el Instituto de Ciencias Forenses investigan la escena.