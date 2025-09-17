El Negociado de la Policía solicitó la colaboración del público para dar con el paradero de una menor de edad cuyo paradero se desconoce desde ayer, cuando acudió a una institución educativa en Caguas para realizar el proceso de matrícula, tras lo que no fue vista nuevamente por sus custodios.

La menor fue identificada como Bryana M. Vázquez Mercado, de 17 años y residente de San Lorenzo. Según informó la trabajadora social Nilka Vélez Serrano, quien reportó la desaparición, la joven acudió ayer a las instalaciones del NUC University, en la avenida Gautier Benítez de Caguas, tras lo que se marchó del lugar.

La joven fue descrita como de tez blanca, cinco pies de estatura, 110 libras de peso, ojos color marrón y cabello largo, teñido de color rosa. Al momento de su desaparición, Vázquez Mercado vestía pantalón mahón color azul, camisa rosa, calzado deportivo marca Nike y una cartera rosa.

Se indicó además que la menor tiene varios tatuajes.

De tener información sobre el paradero de Vázquez Mercado, puede comunicarse a la línea para confidencias del Negociado de la Policía, marcando el 787-343-2020, o al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.