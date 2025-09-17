Un peatón resultó gravemente herido y otro con heridas leves en un accidente reportado en la mañana de este martes en el kilómetro 10.9 del expreso PR-30, en dirección de Caguas a Humacao, en jurisdicción de Gurabo, tras ser impactado por un camión que perdió el control en la vía.

Según información preliminar ofrecida por la Policía, el conductor de un camión perdió el control del vehículo por motivos que aún se investigan, impactando varios equipos pesados que se encontraban en el área del paseo, donde se realizaban trabajos en la vía. En medio del incidente, dos peatones fueron alcanzados, uno de ellos con heridas de gravedad.

Al momento, no se ha informado la identidad de los peatones afectados ni del conductor del camión involucrado.

Mientras se lleva a cabo la investigación, un carril del expreso permanece cerrado, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera PR-189, para evitar mayores retrasos en el tránsito.

Agentes adscritos a la División de Carreteras y Autopistas del área de Caguas están a cargo de la pesquisa.