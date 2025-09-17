Un hombre de 38 años fue reportado desaparecido en el barrio Ceiba de Las Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

El desaparecido fue identificado como Aníbal López Santiago, cuya madre, Judith Santiago Santana, notificó su ausencia desde el pasado 7 de septiembre. López Santiago fue visto por última vez en la carretera PR-198, a la altura del sector Los Reyes.

López Santiago fue descrito como de tez trigueña, de cinco pies con 10 pulgadas de estatura, 110 libras de peso, y ojos y cabello marrón. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020, o con el CIC de Humacao al (787) 852-1224, extensión 1610.