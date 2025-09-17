La Policía de Puerto Rico investiga como un asesinato el hallazgo de un cuerpo flotando con múltiples heridas de bala en el Caño Martín Peña, en Barrio Obrero, San Juan.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades cerca de las 6:10 p.m. del martes. Al llegar al lugar, agentes del precinto de Barrio Obrero confirmaron la escena y encontraron el cadáver, que no ha sido identificado.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas pertinentes y completar el proceso de identificación.

El agente Esdras Plaza Díaz, de la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Jimara Gabriel Maisonet quedaron a cargo de la investigación.