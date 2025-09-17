La Policía de Puerto Rico investiga como un asesinato el hallazgo de un cuerpo flotando con múltiples heridas de bala en el Caño Martín Peña, en Barrio Obrero, San Juan.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades cerca de las 6:10 p.m. del martes. Al llegar al lugar, agentes del precinto de Barrio Obrero confirmaron la escena y encontraron el cadáver, que no ha sido identificado.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas pertinentes y completar el proceso de identificación.

Relacionadas

  1. Radican cargos contra madre de menor hallada caminando sola y sin ropa en Manatí

  2. Localizan en Utuado el cuerpo de un hombre reportado desaparecido en Aibonito

  3. Descarga eléctrica deja a hombre gravemente herido en antigua base naval de Ceiba

  4. Hombre con abrigo militar asalta y amenaza de muerte a mujer mientras dormía

  5. Secretario del DRNA recibe presunta amenaza de muerte tras incautación de cotorras

El agente Esdras Plaza Díaz, de la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Jimara Gabriel Maisonet quedaron a cargo de la investigación.