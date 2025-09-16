Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de un hombre que fue reportado desaparecido la semana pasada, a pocos pasos de su vehículo de motor, en el fondo de un barranco en Utuado.

Los hechos se reportaron en horas de la mañana de hoy en el kilómetro 5.9 de la carretera PR –603, en el barrio Roncador, lugar hasta donde se trasladó la Policía luego que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informara sobre un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar las autoridades se toparon con el vehículo Ford Fiesta color negro del año 2014, en el que viajaba Héctor Rivera Morales, de 58 años de edad y quien fue reportado desaparecido el miércoles, en el sector Almoldadero, del barrio La Plata en Aibonito. A cierta distancia del vehículo, las autoridades localizaron un cadáver que se presume es el del hombre, que tenía prótesis en ambas piernas.

PUBLICIDAD

Rescatistas y personal de Manejo de Emergencias trabajaban en las labores para recuperar el cadáver y remover el vehículo. ( Suministrada )

Rescatistas y personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Utuado se encuentran en la escena junto a la Policía en un operativo para poder recuperar el cuerpo y remover el vehículo del lugar donde se encuentra, labor que ha resultado un tanto complicada debido a lo accidentado del terreno.

Rivera Morales fue visto por última vez el 10 de septiembre, en la carretera 727 kilómetro 1.7 en Aibonito. El teniente Leonel Romero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado indicó a Telemundo que fueron familiares del desaparecido que llegaron hasta el sector en horas de la mañana de hoy, tras recibir información de que su familiar fue visto en ese sector hace varios días, y dieron con el vehículo.

El cadáver de Rivera Morales fue hallado a unos 150 pies del lugar donde cayó su vehículo. ( Suministrada )

Algunas horas después, y a unos 150 pies de distancia, se encontró el cadáver cuyas señas particulares coinciden con las del desaparecido. “En el área hay un río... y él se encuentra específicamente a orillas del río”, dijo Romero. “Como hecho particular, don Nelson no tiene sus extremidades y el cuerpo que acabamos de encontrar, no tiene sus extremidades”, especificó.

El agente Luis A. Torres Soto adscrito a la división de Homicidios, bajo la supervisión del sargento Alberto Torres de CIC, de Utuado en unión a la fiscal Yamilsa Vázquez Cuevas, investigan los hechos.