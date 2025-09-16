Una mujer fue víctima de un robo domiciliario esta mañana en las parcelas Márquez, en Vega Baja, cuando presuntamente un hombre vestido con un abrigo estilo militar la amenazó mientras dormía, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el sospechoso le tapó los ojos con las manos y la amenazó de muerte si gritaba o llamaba a las autoridades.

Luego la cubrió con sábanas y se apropió de varias joyas de oro, incluyendo dos relojes, collares, sortijas, pulseras y pantallas, con un valor aproximado de $5,000.

La víctima no sufrió lesiones durante el incidente.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.