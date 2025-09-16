El Tribunal de Aibonito pautó una vista para evaluar la procesabilidad de Anthoneiska Avilés Cabrera, acusada de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, por lo que hoy no fueron escuchados los argumentos de su defensa en la petición que llevaba junto a su madre, Elvia Cabrera —también acusada— para tener acceso a prueba del caso.

Así lo informó la Oficina de Administración de los Tribunales a este diario, que también indicó que la vista para determinar si la menor de 17 años tiene la capacidad mental para afrontar el proceso legal que enfrenta se celebrará mañana,miércoles, bajo la Regla 240, ante la jueza Paola Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

PUBLICIDAD

La defensa de Anthoneiska se había unido a una solicitud presentada por los abogados de su madre, en la que pedían acceso a evidencia del caso en poder de la Fiscalía, como los resultados de las muestras de material genético (ADN) recogidas en la escena del crimen, bajo el argumento de que existe prueba que podría exculparlas.

Aunque la solicitud de la defensa de la menor no fue atendida hoy, la del equipo legal de su madre fue denegada por el juez Luis Navas de León, según reportó el diario El Nuevo Día.

Pratts Rosario fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

17 Fotos Se trata de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y una de sus hijas menor de edad, quien, según las autoridades, es otra de las personas detenidas por el asesinato de la adolescente.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Elvia Cabrera, de 40 años, y su hija, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.

Ayer, el Departamento de Justicia confirmó que acusará “pronto” a más personas por el crimen. La agencia no especificó cuántas personas adicionales serán procesadas ni cuándo, pero indicó que radicarán “nuevos cargos”.