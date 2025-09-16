Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico realizaron esta mañana un allanamiento en un apartamento del condominio Las Torres, ubicado en la calle González Rivera Ortega en Bayamón, que culminó con el arresto de un joven de 23 años.

En el lugar se ocuparon marihuana, municiones, parafernalia y dinero en efectivo, como parte de los planes de trabajo establecidos por el comisionado de la Policía, Joseph González.

El joven arrestado fue identificado como Kevin Meléndez Rivas.

El caso será consultado con la Fiscalía de Bayamón para la posible radicación de los cargos correspondientes.