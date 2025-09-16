Las autoridades radicaron cargos contra un joven de 22 años luego de que presuntamente agrediera a su padre de 60 años con un cuchillo durante la madrugada del domingo en el barrio Sumidero de Aguas Buenas.

Según la Policía, Marcelino J. Pérez Higgs atacó a su progenitor en diferentes partes del cuerpo luego de una discusión.

El caso fue consultado con el fiscal Francisco González, quien ordenó la radicación de cargos por tentativa de asesinato, maltrato a personas de edad avanzada, y portación y uso de arma blanca.

La evidencia fue presentada ante la juez Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1.5 millones, la cual el imputado no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 24 de septiembre.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente José Flores del distrito de Aguas Buenas, y fue referida al agente Gadiel Mercado del CIC de Caguas, bajo la supervisión del sargento Otoniel Matos.