Agentes de la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico diligenciaron esta mañana dos órdenes de allanamiento en los municipios de Salinas y Santa Isabel, que culminaron con el arresto de tres personas y la ocupación de sustancias controladas.

En Salinas, en la calle Puerto Rico de la urbanización Las Antillas, fueron arrestados Luis Arroyo Velázquez, de 44 años, y Kidalis Delfi Santiago, de 21 años, a quienes se les ocupó marihuana y parafernalia.

La Policía ocupó dos libras de marihuana y $468 en efectivo en Santa Isabel. ( Suministrada )

En Santa Isabel, en la calle Bricola de la urbanización Villas de Camarero 2, fue arrestado Jean Marcos López Ramos, de 38 años, a quien se le ocuparon dos libras de marihuana y $468 en efectivo.

Los casos serán consultados con las fiscalías correspondientes para la posible radicación de cargos. Estas acciones forman parte de los planes de trabajo establecidos por el comisionado de la Policía, Joseph González.