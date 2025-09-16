La Policía logró dar con el paradero de un septuagenario reportado desaparecido el lunes en el pueblo de Loíza.

José Luis Orellana García, de 75 años, fue encontrado a eso de las 4:38 de la tarde del martes en el pueblo de Guayanilla. Se indicó que el hombre se hallaba en buen estado de salud, tras lo que fue entregado a sus familiares, quienes llegaron hasta ese municipio para recogerlo.

Orellana García salió de su residencia a eso de las 4:00 a.m. del lunes, a bordo de su vehículo de motor y no regreso, tras lo que se dio parte a las autoridades.