Agentes de la División de Explosivos de la Policía aclararon hoy que el incendio de un carro reportado ayer en la urbanización Victoria de Aguadilla no se trató de un acto malicioso, sino de un desperfecto mecánico.

El siniestro ocurrió a eso de las 4:46 a.m. del martes, cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un Toyota Corolla azul oscuro, del 2007, que estaba en llamas en la calle C de la mencionada urbanización.

Como parte de la investigación, el agente Raúl Abreu Mercado, bajo la supervisión del sargento Luis Santana Quiles, director de la División de Explosivos, revisó las cámaras de seguridad de una residencia cercana, lo que permitió esclarecer que todo se debió a una falla mecánica.

Bomberos locales, bajo la supervisión del sargento Alejandro González, extinguieron el fuego. El auto pertenece a Angélica M. Rivera. Nadie resultó herido y los daños materiales aún no han sido estimados.

La querella fue atendida inicialmente por la agente Rosa Montes Carrasco, mientras que el agente Mervin Vializ Feliciano de Servicios Técnicos tomó fotos en la escena.