Un hombre de 42 años resultó gravemente herido este martes tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en una subestación ubicada en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente fue reportado a las 12:21 del mediodía, en la calle Boxer del mencionado complejo. Según datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación, lo que movilizó a agentes del distrito de Ceiba y personal de emergencias al lugar.

Al llegar, encontraron al hombre, identificado como Luis Daniel Suyas Ramos, residente de Naguabo, siendo atendido por paramédicos de ICARE Solutions. La descarga eléctrica ocurrió en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Suyas Ramos fue trasladado en ambulancia aérea (Aeromed) al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como crítica.

El agente Carlos Rodríguez, bajo la supervisión de la sargento Yaritza de Jesús, quedó a cargo de la investigación.