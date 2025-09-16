Una juez del Tribunal de Arecibo encontró causa para arresto contra una mujer, cuya hija de dos años fue hallada caminando sola y desnuda en los predios del residencial Los Murales de Manatí ayer.

Contra Francely Martínez Torres se radicaron cargos por el artículo 54 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad Bienestar y Protección de los Menores. De acuerdo con la investigación realizada por la agente Yajaira Pérez, Martínez Torres dejó abierta la puerta de su casa y a la menor sin supervisión, lo que permitió que la menor saliera del hogar sin ropa, descalza y solo con un pañal.

PUBLICIDAD

La infante fue hallada por vecinos del sector. La pesquisa también reveló que la madre de la menor no apareció hasta aproximadamente 50 minutos luego de que la niña fuera encontrada en la calle, donde transitaban vehículos.

Por estos hechos, la juez Alba Calderón encontró causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $50 mil.

La vista preliminar contra Martínez Torres fue pautada para el primero de octubre.