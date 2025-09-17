Un carjacking fue reportado a eso de las 10:40 de la noche del martes en la calle Bolívar, esquina con la calle San Mateo, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, la querellante relató que cuatro individuos vestidos con ropa oscura la interceptaron mientras conducía por la vía. Uno de ellos, portando un arma blanca, la intimidó y la despojó de su guagua Ford Bronco blanca del 2022, con tablilla KDX-219.

Los asaltantes se marcharon en el vehículo, que fue recuperado posteriormente por las autoridades. La víctima resultó ilesa.

El agente Wilfredo Castro, del precinto de Santurce, investigó preliminarmente el caso, que fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.