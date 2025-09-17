Esposo desaparece tras salir de su casa hacia una entidad financiera
Su esposa lo reportó desaparecido desde el 4 de septiembre en Mayagüez.
Un hombre de 46 años fue reportado como desaparecido por su esposa el pasado 4 de septiembre en el barrio Colombia de Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.
Se trata de Neftalí Berrocales Vega, quien fue visto por última vez a eso de las 9:30 a.m., cuando salió de su residencia en la calle General Patton con destino a una entidad financiera, según dijo a las autoridades su esposa, Elizabeth Torres Rivera. Desde entonces, Berrocales Vega no ha regresado a su hogar ni se ha comunicado con su familia.
Berrocales Vega fue descrito como de tez blanca, de cinco pies con dos pulgadas de estatura, 140 libras de peso, y ojos marrón claro y cabello negro.
Al momento de su desaparición vestía una polo roja de manga corta, un pantalón largo negro con líneas rojas, una gorra azul con insignia de Puerto Rico, espejuelos y tenis negros con gabetes rojos.
Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Policía al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.