Un hombre de 45 años fue acusado por delitos de agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, tras una investigación de la Policía de Puerto Rico que reveló un presunto patrón de abuso sexual contra un niño de 8 años entre los años 2018 y 2020.

Ricardo Goycochea Santiago, residente de Santa Isabel, enfrenta estos nuevos cargos luego de una pesquisa llevada a cabo por agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. Según la investigación, el imputado habría iniciado los actos contra el menor durante un periodo de dos años.

La fiscal Tasha Cruz Rodríguez, a cargo del caso, instruyó la excarcelación del acusado —quien se encontraba sumariado por un caso previo relacionado con la Ley 54— para proceder con la radicación de los nuevos cargos. La denuncia fue presentada ante la jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $100,000, la cual Goycochea no prestó.

Tras la determinación judicial, el imputado fue reingresado al Complejo Correccional Las Cucharas.

La vista preliminar del caso quedó programada para el próximo 25 de septiembre de 2025.