La Policía Municipal de Bayamón intenta dar con el paradero de una persona sin hogar que alegadamente agredió a un hombre durante un forcejeo. El incidente se registró en horas de la mañana del jueves en la Estación Metro del Tren Urbano en Bayamón.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el presunto agresor dormía en el suelo de la estación en horas de la mañana, cuando el querellante alega, se le acercó y lo despertó para ofrecerle los servicios de un programa para personas sin hogar administrado por el municipio.

A renglón seguido, el hombre alegadamente le lanzó un golpe con una sombrilla a la víctima, tras lo que ambos se enfrascaron en un forcejeo, en el que el querellante sufrió una cortadura en el pulgar de su mano derecha y otra en el dedo del corazón de la mano izquierda. El agresor también le habría propinado un golpe en la frente con un zapato.

Tras el incidente, el agresor se marchó del lugar sin que hasta el momento se haya intervenido con él. Mientras que la víctima declinó recibir atención médica.

El policía municipal Miguel Matos investigó los hechos.