Los investigadores del accidente de tránsito de carácter grave ocurrido a media mañana del martes, en la carretera PR-9185 en Juncos, que mantiene hospitalizada a una niña de un año y cuatro meses en estado crítico se concentrarán hoy en la búsqueda de cámaras de seguridad en esa ruta para establecer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la versión ofrecida por la conductora Ámbar Fernández, de 27 años y madre de la menor, a eso de las 10:30 a.m. de ayer mientras transitaba por el lugar se le explotó un neumático lo que le hizo perder el control del volante y chocar su guagua Dodge Durango, color vino y del 2016, de frente un árbol en la orilla del lado derecho de la carretera.

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Los agentes pudieron observar una goma delantera con daños, no obstante, el vehículo fue ocupado para fines periciales.

Al presente, la investigación del agente Christian González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Caguas, la conductora transitaba por la mencionada carretera y al llegar a la altura de la entrada del antiguo edificio del Departamento de Obras Públicas a una velocidad mayor a la establecida en esa carretera y perdió el dominio y el control del volante.

La conductora resulto con heridas leves en distintas partes del cuerpo y su hija que viajaba como pasajera, está recluida en el Hospital Pediátrico en condición crítica con lesiones en la cabeza.

En el vehículo había dos asientos protectores, uno en el asiento frontal y otro en la parte posterior, pero no se ha establecido dónde estaba la niña ya que al momento de la movilización de las autoridades a la escena estaba en los brazos de la conductora. Sí se ha establecido que el asiento protector delantero impactó el cristal

A la mujer se le tomaron unas muestras de sangre para determinar si tenía alcohol en su organismo.