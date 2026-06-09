Las autoridades llevarán a cabo este martes un amplio operativo de búsqueda en la Laguna Tortuguero de los tres jóvenes de 25 años que desaparecieron misteriosamente el 29 de mayo, de las inmediaciones de la comunidad Ojo de Agua en Vega Baja.

La laguna se extiende entre los municipios de Vega Baja y Manatí y es conocida por ser uno de los principales hábitats de caimanes. La búsqueda no responde a confidencias sino a publicaciones en redes sociales que sugieren que pudieron disponer de ellos en el lugar.

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Se coordinó la participación del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, la Unidad de Buzos, la Oficina de Manejo de Emergencias de Vega Baja y agentes de las divisiones de homicidios de Vega Baja y Arecibo. Se utilizarán drones para sobrevolar el área que será inspeccionada.

Como parte de la pesquisa, los investigadores han intentado recrear las últimas horas de los jóvenes desaparecidos, intentan buscar a una cuarta persona que presuntamente pudo haber estado acompañando a los desaparecidos en algún momento y que apareció en una de las videollamadas con una capucha, por lo que no está claro si se trata de un hombre o una mujer y el automóvil de uno de ellos.

Benjamín Fontanez Carmona, Carlos Roberto Hernández Mendrell y Cristian Ángel Castillo Rodríguez, fueron vistos por última vez el 29 de mayo en el sector Ojo de Agua, en Vega Baja. ( Suministrada por la Policía )

Al presente, no se ha revelado una teoría clara de qué pudo haberles sucedido.

La semana pasada se cubrió con un dron término el sector El Murciélago del barrio Almirante Sur de Vega Baja, sin éxito, entre otros esfuerzos investigativos. En el lugar se ocuparon bolsas con restos de perros.

El jueves, 28 de mayo, Carlos Roberto Hernández Mendrell, vecino de Río Grande, y Benjamín Fontánez Carmona, de Fajardo, viajaban en la guagua de Fontánez Carmona, una Nissan Xterra, color bronce y del 2004 y se encontraron con Cristian Ángel Castillo Rodríguez, quien manejaba el vehículo de un familiar, marca Toyota Corolla, color gris claro, del año 2009 y con la tablilla HFV-279.

Se desprende, además, que los tres llegaron a una gasolinera en Dorado para echar combustible, visitaron un centro comercial en Vega Alta y terminaron hospedados en un motel de Vega Baja, según se hizo constar por la pareja de Fontánez Carmona, con quien se comunicó por videollamada, y aseguró que vio a los tres jóvenes.

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En el motel se lograron obtener imágenes de vídeo que corroboran que la guagua Nissan Xterra y el automóvil en el que transitaba Castillo Rodríguez, el Toyota Corolla color gris claro, estuvieron en el lugar y salieron con vida.

En la tarde del viernes 29 de mayo, visitaron el sector Ojo de Agua en la guagua Nissan Xterra de Fontánez Carmona. De hecho, este llamó a su pareja a eso de las 3:52 p.m. por videollamada para indicarle el lugar donde se encontraba y le comentó las bellezas del manantial. Sus otros dos amigos estaban con él.

Después de esa comunicación perdieron su rastro. Sus teléfonos se quedaron sin señal.

Se van a triangular los teléfonos celulares de los desaparecidos para medir su distancia respecto al menos tres torres de telefonía en el último lugar donde estuvieron activados.

Las cuentas bancarias de todos serán examinadas mediante una orden judicial para conocer si se hicieron compras o transacciones y los lugares donde las realizaron. Al menos en el caso de Benjamín desde el jueves pasado no se usa.

A las 3:49 a.m., del sábado, 29 de mayo, la Policía fue alertada sobre un vehículo en llamas en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja, que resultó ser la guagua de Benjamín.

En su interior no se encontraron rastros de restos humanos.

De la investigación se desprende, además, que Castillo Rodríguez regresó de los Estados Unidos a vivir a Puerto Rico para el Día de las Madres y estaba pernoctando con una hermana, quien lo vio por última vez el 28 de mayo, en su casa ubicada en el municipio de Florida, cuando le dijo que saldría con una amiga. Vestía camisa blanca, pantalón corto y tenis color negro.

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Tampoco tienen rastro del automóvil de Castillo Rodríguez, que sería una pieza clave para redirigir la pesquisa.

Benjamín fue descrito como de 5′8″de estatura, 120 libras de peso, tez blanca, ojos marrones, pelo negro rizo, con un tatuaje en el antebrazo izquierdo que lee “Blasina”, un tribal con una calavera con la frase “Siempre Línea” y en el dedo del corazón derecho el apodo “Benjito”.

Mientras, Carlos Roberto es de tez blanca, 5′9″ de estatura, 110 libras y vestía camisa negra al igual que Benjamín. El resto de la ropa que llevaban puesta no fue descrito. Este tiene una cicatriz en el costado derecho.

Para confidencias que ayude al esclarecimiento del caso llame a la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2463 y 2464.