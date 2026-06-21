Agentes de la Unidad Motorizada y de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón arrestaron ayer a un hombre contra el que pesaban cinco órdenes de arresto por apropiación ilegal agravada y ratería de tiendas, durante un patrullaje preventivo en la carretera 167 en el referido pueblo.

El arrestado fue identificado como Jorge Serrano Díaz, de 54 años, contra quien pesaban cinco órdenes de arresto por apropiación ilegal agravada (artículo 182 del Código Penal) y ratería de tiendas (artículo 184), con una fianza global de $25,000.

Jorge Serrano Díaz ( Suministrada )

Según se informó, el arresto fue diligenciado por el agente Giovanny Acevedo, de la Unidad Motorizada de Bayamón, y el agente John Annable.

Serrano Díaz tenía cargos sometidos en ausencia por apropiaciones ilegales cometidas en la tienda Sephora de Plaza Del Sol en Bayamón.

El imputado fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada del Tribunal de Bayamón e ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.