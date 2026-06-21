Un hombre de 91 años murió tras ser arrollado en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer en la carretera 779, kilómetro 0.2, en Comerío.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió a eso de las 5:54 p.m., cuando Héctor L. Maldonado López, de 61 años, conducía un vehículo Suzuki SX4 del 2007 por dicha vía. Al llegar al kilómetro 0.2, impactó con el retrovisor derecho la cabeza de un peatón identificado como Ángel I. Ramos Luna, de 91 años y residente de Comerío, quien se disponía a cruzar la carretera.

El hombre cayó al pavimento y murió en el lugar a causa de las heridas.

A Maldonado López se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó 0.00%.

El agente Joe Miller, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, en unión a la fiscal Naylimar Arroyo, se hicieron cargo de la investigación.