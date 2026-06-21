La Policía de Puerto Rico investiga varios asesinatos registrados durante el fin de semana del Día de los Padres en hechos ocurridos entre el sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de la Isla.

El primer caso reportado ocurrió el pasado sábado en Canóvanas, donde una mujer fue asesinada en el sector Monte Verde del barrio San Isidro.

La mujer asesinada fue identificada como Donett M. Garth Durán, de 38 años de edad, residente de San Juan y natural de Nicaragua. Las autoridades encontraron “más de 50 casquillos de bala de diferentes calibres” en la escena.

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No se reportaron arrestos. El caso sigue siendo investigado.

Posteriormente, el mismo sábado, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio El Caminante, en Gurabo. Al llegar los agentes, localizaron el cuerpo de un hombre, sin signos vitales, que presentaba heridas de bala.

El occiso fue identificado como José Francisco Pérez Rosario, de 61 años.

En un tercer caso separado, un joven de 27 años fue asesinado en una estructura abandonada en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras.

Según información preliminar de la Policía, a eso de las 2:47 a.m. del sábado se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 alertando sobre el hallazgo de un cuerpo en el pavimento en la calle José Abad. Al llegar al lugar, agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala.

El occiso fue identificado como Egaldo José Oquendo, de 27 años y residente de Toa Baja.

En la escena se ocuparon dos casquillos de bala como parte de la investigación.

A eso de la 1:00 de la madrugada de este domingo en el barrio Piñas sector Mora en Comerio, también se reportó un asesinato.

Una llamada a través del sistema 911, alertó a los agentes sobre situación sospechosa. Al llegar la policía a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo con una herida de bala en el área de la cabeza.

El occiso no ha sido identificado.

No se reportaron arrestos relacionados a ninguno de los casos. La Policía sigue investigando.