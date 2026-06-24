Agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo intervinieron con un taller de mecánica y un depósito de chatarra (junker) que presuntamente operaban de manera clandestina en el municipio de Morovis.

La intervención ocurrió durante la tarde del martes en el barrio Cuchillas, a lo largo de la carretera PR-619, como parte de un plan de trabajo realizado por la Policía de Puerto Rico.

Vista del taller y depósito de chatarra intervenidos por la Policía en Morovis. ( Suministrada )

Según las autoridades, en el lugar fue intervenido un hombre de 27 años que alegadamente operaba ambos negocios sin contar con los permisos y documentos requeridos por ley.

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La Policía indicó que el individuo sería denunciado por presuntas violaciones a varias disposiciones legales, entre ellas la Ley 40 por no poseer licencia de técnico automotriz, la Ley 22 relacionada con la entrada y manejo de vehículos, la Ley 107 sobre patentes municipales y la Ley 125 que regula los depósitos de chatarra.

Las autoridades alegan que ambos negocios funcionaban sin licencias ni documentación requerida por ley. ( Suministrada )

La intervención estuvo a cargo del agente José L. Muñiz Vázquez, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel A. González Figueroa.

El caso fue citado para el próximo 14 de agosto en el Tribunal de Ciales, donde se estarían radicando las denuncias correspondientes.